Een oehoe heeft maandagochtend voor opschudding bij basisschool Nobelhorst in Hulst gezorgd. De vogel was neergestreken op het hek waarlangs peuters en kleuters naar binnen moeten.

De oehoe is een van de grootste uilensoorten ter wereld en heeft vlijmscherpe klauwen. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen moesten de leerlingen omlopen naar de andere ingang of door hun ouders over het hek worden getild.

Toen iedereen binnen was, kwamen verschillende mensen langs om een foto van het dier te maken. De uil bleef stoïcijns zitten, zelfs toen een ekster hem in zijn veren pikte.

Uiteindelijk vloog de oehoe weg en streek neer op het dak van een schuurtje, vlak bij de school. De dierenambulance werd al eerder door de school gebeld, maar de uil vangen lukte niet.

Oehoes komen in Nederland nauwelijks voor in het wild. Er zijn voor zover bekend twee ontsnapte oehoe's uit de regio die zo nu en dan gesignaleerd worden in de omgeving van Hulst.