In een woning in de Stationsstraat in Middelburg is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Eén persoon is overgedragen aan het ambulancepersoneel, maar hij bleek ongedeerd te zijn.

De brandweer had het vuur snel onder controle en kon de woning daarna controleren en ventileren.

De brandweer was uitgerukt met twee blusvoertuigen.