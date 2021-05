Een dertigjarige man uit Goes is vrijdag in België aangehouden voor het steekincident dat donderdagavond plaatsvond in Goes. Daarbij raakte een 34-jarige man gewond geraakt.

Omstreeks 22.00 uur kreeg de politie de melding dat er een steekincident zou hebben plaatsgevonden nabij een flatgebouw aan de Boszicht.

Agenten zagen daar een gewonde man. Omstanders hadden eerste hulp aan hem verleend. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie had de locatie deels afgezet voor nader onderzoek. Forensische rechercheurs hebben sporenonderzoek gedaan en er zijn verklaringen van getuigen opgenomen. In dat eerste onderzoek is de naam van de vermoedelijke verdachte naar voren gekomen.