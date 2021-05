Negentien Zeeuwse stranden hebben dit jaar een Blauwe Vlag gekregen, een prijs voor veilige, schone en duurzame stranden en jachthavens. Dat is er één minder dan vorig jaar. Ook bij de jachthavens wapperen dit jaar minder Blauwe Vlaggen dan vorig jaar: zestien in plaats van achttien.

De Haven van Stavenisse deed het juist goed en mag dit jaar de Blauwe Vlag hijsen. Jachthaven Delta Marina bij Kortgene mag naast de Blauwe Vlag ook de Groene Wimpel tonen, als teken dat ze extra werk heeft gestoken in maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming.

In totaal zijn er dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend aan 127 jachthavens en 56 stranden. Dat is er in totaal één meer dan vorig jaar.

Duizenden Blauwe Vlaggen worden jaarlijks in allerlei landen toegekend aan stranden en jachthavens die laten zien dat ze veilig, schoon en duurzaam zijn. De deelnemers moeten elk jaar opnieuw aantonen dat ze voldoen aan strenge criteria.

De stranden met Blauwe Vlaggen in Zeeland liggen in de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere en Vlissingen.