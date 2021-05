In de voormalige Renault-garage in de Marconistraat in Goes heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. Het pand is volledig afgebrand. De monumentale schoorsteen van de voormalige melkfabriek Hollandia, die pal tegen de garage aan staat, kon wel worden gered.

Het vuur zou kort voor 3.00 uur zijn ontstaan. Het dak van de garage had vlam gevat.

Vier blusvoertuigen en een hoogwerker werden ingezet om het vuur in het leegstaande pand te bestrijden. De garage stond geheel in brand en de vlammen wisten ook het kantoorgedeelte te bereiken. Er was geen gevaar dat de brand zou overslaan naar andere panden.

Rond 5.00 uur was de brand grotendeels onder controle, al brandde en smeulde het op allerlei plekken nog wel enigszins. De brandweer heeft het pand gecontroleerd laten uitbranden.

De brandweer stuurde rond 4.00 uur een NL-Alert uit om omwonenden te waarschuwen voor de rook. Er werd een meetploeg opgeroepen om in de omgeving te kijken of er eventueel te hoge concentraties aan gevaarlijke stoffen waren. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten.

Het is nog niet bekend hoe het vuur precies is ontstaan. De brandweer zal nog langdurig aan het nablussen zijn, waardoor omliggende straten zijn afgesloten. Winkels aan de Marconistraat kunnen wel open.