CDA-Kamerleden Jaco Geurts en Joba van den Berg willen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat weten wanneer de brug over de Grevelingensluis bij Bruinisse weer opengaat. Ook het Watersportverbond trekt aan de bel, omdat de brug al maanden gesloten is.

Er wordt nu vijf keer per dag geschut. "Zowel voor het wegverkeer als voor de scheepvaart geeft dat grote hinder", schrijft het verbond in een brief aan Rijkswaterstaat.

En die hinder wordt met Hemelvaart en Pinksteren in aantocht alleen maar groter. Het Watersportverbond verwijt Rijkswaterstaat zwalkend beleid. Dat beleid zou het deze club onmogelijk maken om varende recreanten goed voor te lichten.

CDA-Kamerleden Geurts en Van den Berg willen van de minister weten wat er precies aan de hand is met de brug. Er zou iets mis zijn met de technische systemen, waardoor een volledig veilige bediening niet gegarandeerd kan worden. Dat liet een woordvoerder medio november aan nieuwspartner PZC weten.

Onlangs liet wethouder Ankie Smit (Verkeer) van de gemeente Schouwen-Duiveland na een gesprek met Rijkswaterstaat weten dat de brug nog steeds onveilig is en dan met name voor fietsers.

Ook geld speelt een rol. In de begroting moet geld worden vrijgemaakt om een onderzoek te laten uitvoeren. Geurts en Van den Berg vragen wanneer dat budget beschikbaar komt.

De CDA'ers vragen zich af of de problemen met de brug te maken hebben met achterstallig onderhoud. Ook willen ze weten of het streven om vervoer over water te bevorderen hierdoor wordt gedwarsboomd.