De herdenking van de oorlogsslachtoffers in Axel vond dit jaar, net als vorig jaar, op zeer bescheiden schaal plaats. Aan de Zeestraat legden enkele aanwezigen dinsdagavond bloemen bij het monument dat herdenkt aan de Poolse militairen die het leven gaven voor de bevrijding van Axel.

Om te voorkomen dat publiek zou komen, waren de plaats en tijd van de herdenkingsbijeenkomst door de organisatie stilgehouden. Wethouder Jurgen Vervaet legde ook namens de Poolse ambassade bloemen bij het monument.

"Er is in Axel nog heel veel dat aan de Polen herinnert. We hebben dan ook veel aan de Polen te danken", zegt Dick Oggel, voorzitter van Herdenkingscomité 4 en 5 mei Axel.

"De Polen hebben zelf verschrikkelijk geleden in de oorlog en ondanks dat trokken ze nog naar de andere kant van Europa om mee te vechten tegen de Duitsers. Daar moeten we heel dankbaar voor zijn en blijven."