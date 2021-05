Een dertigjarige automobilist uit Oostburg is maandag rond 23.40 uur in diezelfde plaats door een zijgevel van een woning gereden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De bestuurder was onder invloed van cocaïne en weigerde aan een bloedproef mee te werken. Daarom is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd.

De bewoners van de woning aan de Bakkersstraat, die in bed lagen, werden ruw wakker gemaakt toen de automobilist door onbekende oorzaak op een T-splitsing de macht over het stuur verloor en in de woning terechtkwam. In de zijgevel is door het ongeluk een groot gat ontstaan.

Toen agenten ter plaatse kwamen, lieten ze de automobilist eerst een blaastest doen. Hieruit bleek dat hij geen alcohol had gedronken. Toen bleek hij ineens verdwenen. Agenten troffen hem thuis aan. Ze namen alsnog een speekseltest bij hem af, welke positief testte op cocaïne.

De man werd gearresteerd en voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau in Oostburg. Bestuurders zijn na een positieve speekseltest verplicht om aan een bloedproef mee te werken, maar dat weigerde hij. De man zal later worden verhoord.

De brandweer begon rond 1.30 uur met het bergen van de auto. Ongeveer een uur later stond de auto op de laadklep van het bergingsbedrijf. Het ontstane gat in de gevel is dichtgetimmerd.