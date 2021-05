Bewoners van een woning in de Johannes Vermeerstraat in Axel hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee inbrekers in hun keuken betrapt. Het tweetal is opgepakt.

De bewoners hoorden rond 2.15 uur geluiden uit de keuken komen. De daders, een twintigjarige en een vijftienjarige jongen, vluchtten via de achtertuin weg. Ze werden rond 3.00 uur opgepakt.

De inbrekers, beiden afkomstig uit Axel, zitten vast in afwachting van verder onderzoek.