Een 22-jarige man uit Hulst is zaterdagavond om het leven gekomen bij een ernstig eenzijdig auto-ongeluk op de Zoutestraat in Hulst. Een tweede inzittende, een achttienjarige man uit Sint Jansteen, raakte gewond.

De politie onderzoekt nog wie van de twee achter het stuur zat.

Bij de hulpdiensten werd rond 22.50 uur gemeld dat een auto buiten de bebouwde kom op zijn kop in een sloot was beland. Omdat werd doorgegeven dat er sprake was van een beknelling, werd ook de brandweer opgeroepen. Ook werd een traumahelikopter gealarmeerd, maar die werd om 23.10 uur geannuleerd.

Het voertuig kwam uit de richting van Hulst en reed richting Graauw. De politie deed daarom sporenonderzoek vanaf de kruising met de Veldstraat richting het kruispunt bij de Kijkuitstraat.

Nadat het onderzoek was afgerond, kon het voertuig worden getakeld door een bergingsbedrijf. Een deel van de Zoutestraat was in de tussentijd urenlang afgesloten voor al het verkeer. De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk.

Eerder deze maand kwam ook een automobilist om het leven nadat hij bij Kapelle met zijn auto ondersteboven in de sloot terechtgekomen was.