Een persoon in een scootmobiel is zaterdagmiddag uit het water gered bij het Magereind in Breskens. Het slachtoffer kon al binnen enkele minuten uit het water worden gered.

De Veiligheidsregio Zeeland meldde dat er een reddingsactie was opgetuigd voor een persoon te water.

De hulpdiensten hebben het slachtoffer medisch onderzocht.