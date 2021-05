Een 68-jarige vrouw is zaterdag slachtoffer geworden van een overval bij haar thuis in de Papegeuelstraat in Sas van Gent. De dader is nog voortvluchtig.

Een nog onbekende man belde rond 14.00 uur aan bij de woning van de vrouw. De man stapte de woning binnen en eiste geld, terwijl hij met een mes dreigde. De vrouw heeft toen een klein geldbedrag overhandigd, waarna de man op de fiets is gevlucht.

Via Burgernet is een opsporingsbericht verspreid met signalement van de overvaller. Het gaat om een witte man van ongeveer 1.85 meter lang met zwart krulhaar. Hij droeg een donker mondkapje en donkere kleding.