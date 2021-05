De brug over de sluis bij Bruinisse gaat deze zaterdag niet open voor het wegverkeer. Het was wel de planning van Rijkswaterstaat om de brug op 1 mei weer in gebruik te nemen. Dat is niet gelukt, omdat de onveilige situatie nog niet is opgelost. Het is ook nog niet duidelijk wanneer de brug wel open kan.

De hoofdpassage over de Grevelingensluis is al sinds november buiten gebruik. Toen kwam aan het licht dat bij het openen en sluiten een onveilige situatie kan ontstaan. Dit blijkt lastiger op te lossen dan aanvankelijk verwacht. Rijkswaterstaat wil er eerst 100 procent zeker van zijn dat alles werkt zoals het moet.

Met het toeristenseizoen voor de deur, begint de gemeente Schouwen-Duiveland ongeduldig te worden. Het verkeer moet nu over de bypass. Bij grote drukte op de weg ontstaat daar al snel filevorming, zeker wanneer ook de lus open gaat om boten door de sluis te laten.

Wethouder Ankie Smit heeft Rijkswaterstaat donderdag aangesproken op de situatie. De brug is nog steeds onveilig voor met name fietsers. Smit: "Ze zouden bekneld kunnen raken. Dat zou voor de korte termijn nog opgelost kunnen worden door daar een verkeersregelaar bij te zetten."

"Maar dit is niet het enige probleem. Het is ook meer financieel van aard. Doordat er is gesleuteld aan de brug, is Rijkswaterstaat verplicht een zogeheten machine-veilig onderzoek te laten uitvoeren. En daar moet geld voor worden vrijgemaakt in de begroting. Dat is even moeilijk", aldus Smit, die bij Rijkswaterstaat nogmaals heeft aangedrongen op spoed.