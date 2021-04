Bij de Terneuzense buurtschap Griete aan de Westerschelde komen een dijkpaviljoen en een standbeeld van een Poolse generaal die het gebied bevrijdde van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor de bouw van het dijkpaviljoen is onlangs toestemming gegeven door het Terneuzense college. De eigenaren van café De Griete hadden de aanvraag ingediend. Zij zijn al enige tijd bezig met dit nieuwe initiatief. Wanneer de uitspanning aan de Westerschelde, op een ideale fietsafstand van Terneuzen, er daadwerkelijk komt en hoe die eruit zal zien, is niet duidelijk. Wouter Ebbing van café De Griete wil er nog niets over zeggen.

Het standbeeld van de Poolse generaal Stanislaw Maczek is een geschenk van de Poolse ambassadeur in Nederland. Hij bood het eind augustus 2019 aan oud-burgemeester Jan Lonink aan, tijdens de landelijke startmanifestatie van de viering van 75 jaar vrijheid in Terneuzen. Een locatie moest toen nog worden gevonden.

De keuze is op Griete gevallen op voorspraak van de Axelse historicus Piet de Blaeij. Hij is kenner van de geschiedenis van de bevrijding van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Volgens De Blaeij hadden Poolse troepen de opdracht om met Canadezen het door de Duitsers bezette gebied tussen Boulogne en Antwerpen "schoon te vegen". De Westerscheldedijk bij Griete was voor de eerste Poolse pantserdivisie het eindpunt van die expeditie.

Vanaf de dijk beschoten de Polen Duitse militairen die over de Westerschelde probeerden te ontkomen. Ze wisten vier transportvaartuigen tot zinken te brengen. Het standbeeld van Maczek moet daar straks aan herinneren.