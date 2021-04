De Terneuzense moeder die seksueel misbruik van haar twee dochters jarenlang toegestaan en gefaciliteerd zou hebben, blijft vastzitten. Een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis is door de rechtbank vrijdag afgewezen.

Tijdens een pro-formazitting werd duidelijk dat de 44-jarige T.D. enige tijd in het ziekenhuis in Scheveningen heeft gelegen. Inmiddels kan de Terneuzense terug naar een gewone cel. Haar toestand is stabiel. Ze was niet bij de zitting aanwezig. Ook haar advocate ontbrak.

Volgens de officier van justitie kan D. gewoon op de zitting verschijnen waarin de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De rechtbank zal op 17 en 18 juni over alle verdenkingen spreken.

De Terneuzense wordt verdacht van negen zedendelicten. De zaak draait om jarenlang seksueel misbruik van haar twee minderjarige dochters. Eind juni 2019 werd ze daarvoor samen met haar toenmalige partner, de 47-jarige P.P. uit Aardenburg, opgepakt.

Hoofdverdachte P. werd december 2020 veroordeeld tot acht jaar cel en tbs. Hij ging in hoger beroep tegen deze straf. Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep wordt behandeld.