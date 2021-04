In een caravan is woensdagochtend een grote brand uitgebroken op camping Duinrand aan de Hogeweg in Burgh-Haamstede. De brand sloeg al snel over naar andere caravans en ook chalets staan inmiddels in brand. Rookpluimen zijn tot in de wijde omtrek te zien.

Vijf stacaravans staan momenteel in brand. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse en probeert te voorkomen dat de brand zich verder over de camping uitbreidt. Ook worden metingen verricht.

Op het moment van de brand was niemand in de caravan aanwezig. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Campinggasten wordt geadviseerd uit de buurt te blijven.

De lokale brandweer en omliggende posten van Serooskerke, Kerkwerve, Renesse en Zierikzee zijn ook opgetrommeld. De grote brand woedt op het oostelijke deel van de camping.

Toekomst van camping al lange tijd ter discussie

De toekomst van Duinrand is al maandenlang onderwerp van discussie. De eigenaren van de vaste huisjes en stacaravans op de camping in Burgh-Haamstede hebben de opzegging van hun gehuurde grond door recreatieondernemer Machiel Blom naast zich neergelegd, bleek vorige week.

Blom wil zijn camping omvormen tot een luxe park met duurzame vakantiewoningen, maar de huidige gasten zien dat niet zitten. Roompot wordt de exploitant van dit nieuwe Largo Resort Burgh-Haamstede, zoals Duinrand dan gaat heten.

De verouderde camping voldoet volgens Blom niet meer aan de eisen van deze tijd. De vaste gasten die op zijn terrein een perceel huren, hebben inmiddels officieel te horen gekregen dat ze uiterlijk eind dit jaar dienen te vertrekken.