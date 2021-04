In Zeeland hebben maandag 75 mensen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het aantal is aanzienlijk lager dan vorig jaar toen een recordaantal van 124 lintjes werd opgespeld. De meeste koninklijke onderscheidingen vielen in de gemeente Goes (dertien).

In totaal mogen 68 Zeeuwen zich vanaf maandag Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen en zes Zeeuwen kregen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Prof. dr. J. C. M. Smeekens uit Zoutelande werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn werk aan de Universiteit van Utrecht. Hij kreeg zijn lintje overigens in Zeist, zijn vorige woonplaats.

Behalve Goes scoorde ook Schouwen-Duiveland hoog met het aantal lintjes. Twaalf inwoners werden onderscheiden. Er zijn 26 vrouwen en 49 mannen onderscheiden. Dit jaar kregen vier echtparen samen een lintje.