Twee jongens van veertien en vijftien jaar uit Terneuzen zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt op verdenking van brandstichting.

De jongens zouden rond 4.30 uur bij het speeltuintje aan de Karel Doormanlaan in Terneuzen dingen hebben vernield en een vuilnisbak in brand hebben gestoken. De brand werd door agenten geblust.

De politie werd getipt over de vernielingen. Ter plaatse zagen agenten twee jongens weglopen. Na een korte achtervolging werden ze aangehouden. Het viel de agenten op dat de jongens naar vuur roken. De twee bekenden dat ze de container in brand hadden gestoken en gaven toe dat dit erg dom was geweest.

De jongens mochten naar huis omdat ze minderjarig zijn, maar moeten op een later tijdstip naar het bureau komen om een verklaring af te leggen. De ouders van de twee zijn op de hoogte gebracht.