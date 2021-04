De vrouw die op 7 september 2018 een ongeval veroorzaakte waarbij een inwoner van Tholen om het leven kwam, moet wat de officier van justitie betreft een taakstraf krijgen van 200 uur en een rijontzegging van een jaar. De advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak.

De 47-jarige verdachte uit Nieuw-Vossemeer stond donderdag terecht in de rechtbank in Middelburg. Ze reed die dag via de Oud Vossemeersedijk richting Tholen. Na een inhaalactie had de vrouw de auto niet meer onder controle en raakte een fietser. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Volgens de advocaat van de verdachte lag het aan de weg: die zou vochtig zijn geweest.

De rechtbank doet uitspraak op 6 mei.