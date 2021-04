Burgemeester Marleen Sijbers van Tholen heeft een woning aan de Tienhoven in Sint-Annaland en een woning aan de Dalemstraat in Tholen voor twee maanden gesloten.

De politie vond begin vorige maand in het eerste huis een professionele hennepkwekerij met 6.158 hennepplanten. Twee dagen later vond de politie een professionele kweekruimte met 132 potten voor hennep in Tholen.

De Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken dat ze hard optreden tegen personen die drugs kweken in woningen.