De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met veel moeite een 34-jarige man aangehouden in een woning in Goes. Hij wordt verdacht van vernieling. Bij zijn aanhouding bedreigde de man de agenten.

De politie kreeg rond 2.10 uur een melding dat de verdachte met een klauwhamer op de voordeur van zijn buurman aan het slaan was. Hij gaf geen gehoor aan het bevel van de agent om de hamer te laten vallen. De politie moest uiteindelijk pepperspray gebruiken om de man enigszins tot bedaren te brengen. Hij vluchtte zijn woning in.

Vanuit zijn huis bedreigde de man de agenten die buiten stonden. Hij riep dat hij zou gaan schieten als ze niet weg zouden gaan. De man gooide daarbij voorwerpen in de richting van de politie.

Omdat de man mogelijk vuurwapengevaarlijk was, trokken de agenten kogelwerende vesten aan en schakelden zij een onderhandelaar in. Met hulp van twee hondengeleiders kon de politie uiteindelijk de woning betreden en de verdachte aanhouden.