Twee mannen uit Renesse en Nieuwerkerk zijn donderdag veroordeeld tot vier jaar cel voor het opzetten van een drugslab in Rilland. Ze stonden onder leiding van Paul G. (36) uit Bergen op Zoom, de schoonzoon van No Surrender-oprichter Klaas Otto. Hij kreeg zes jaar cel.

Het drugspand aan de Duivenhoek in Rilland werd op 19 juli 2019 ontdekt. Agenten vonden drugschemicaliën, laboratoriumspullen en resten van MDMA. Alles was aanwezig voor het opstarten van een xtc-lab.

De twee Zeeuwen zouden werkzaamheden hebben verricht in het lab. Ze werden aangestuurd door G., tegen wie twaalf jaar was geëist. Maar de rechtbank sprak hem vrij van betrokkenheid bij andere drugslabs in Esch en Hechtel-Eksel.

Wel werd hij veroordeeld voor het lab in Rilland en het witwassen van geld, auto's en horloges. G. had bij een eerdere zitting bekend dat hij investeerde in Rilland. "Superdom. Geef mij de straf die ik hiervoor verdien", zei hij toen. Naast de celstraf bepaalde de rechtbank dat G. ook nog 259.000 euro moet terugbetalen aan de staat.