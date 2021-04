De Terneuzense 44-jarige financieel adviseur F. van den B. heeft donderdag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch zeven maanden cel opgelegd gekregen. Hij verduisterde geld van zijn klanten, die dat hadden geïnvesteerd in vastgoed.

Ook moet hij het geld dat hij stal, terugbetalen. Daar was hij zelf al mee bezig.

B. liet mensen tussen 2006 en 2017 investeren in onroerend goed. Hij beloofde een gegarandeerde teruggave van hun inleg.

Het geld werd echter niet direct in onroerend goed geïnvesteerd. Hij 'leende' geld uit de commanditaire vennootschap en kocht de gebouwen zelf. Door een zakelijk conflict kwam de fraude uit.

De man maakte negen slachtoffers van wie sommigen zelfs 75.000 euro inlegden. Het hof heeft bepaald dat de man zijn slachtoffers moet terugbetalen, in totaal 195.000 euro. Hij was vooruitlopend op het arrest van het hof al wel daarmee begonnen en had dat geld al overgemaakt aan het Openbaar Ministerie, dat ervoor zorgt dat het bij de slachtoffers terechtkomt.

De straf die de man heeft gekregen, is twee maanden lager dan de straf die de rechtbank in Middelburg eerder oplegde.