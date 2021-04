Festival de Ballade gaat ook dit jaar niet door. De organisatie van het evenement in Terneuzen ziet het vanwege de coronamaatregelen niet gebeuren dat er in juli al een festival kan worden gehouden. Doorschuiven naar later dit jaar is voor hen geen optie.

De volgende editie van het festival staat nu gepland voor 1, 2 en 3 juli 2022. "Helaas, maar het is niet anders", zegt de organisatie van Festival de Ballade op Facebook. "De reeds gekochte kaarten blijven geldig en laten we er dan volgend jaar maar een onvergetelijke editie van proberen te maken."

Festival de Ballade verwacht, op basis van de routekaart met versoepelingen, dat evenementen eind augustus of in september weer mogelijk zijn. Voor de organisatie is dat geen optie, omdat die periode in de schoolvakantie valt, wat het lastig maakt voor veel vrijwilligers.

In september staat de Ride for the Roses en de kermis in Terneuzen gepland. Oktober is voor het buitenevenement te riskant gezien het weer. "Bovendien blijft het coronavirus als een donkere wolk nog wel even boven ons hangen, met alle onzekerheden van dien."

Festival de Ballade is voorzichtig om gebruik te maken van het garantiefonds van de overheid, omdat de exacte voorwaarden nog niet bekend zijn. Bij annulering staat het Rijk in ieder geval voor 80 procent van de kosten garant en wordt de overige 20 procent een lening. "We willen ons echter niet in de schulden steken."

Als Festival de Ballade wel doorgang had kunnen vinden, was dat op een andere plek geweest. Op het Kopje van Kanada wordt gewerkt; het Kopje wordt afgegraven. De havenmond van Terneuzen wordt verbreed om meer en grotere schepen door te kunnen laten.