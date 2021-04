Een paar bontbekplevieren heeft een nestje gemaakt op het strand aan de Oosterschelde in Kattendijk. Om deze beschermde vogels in alle rust te laten broeden, is een groot deel van de glooiing en het strand afgezet.

Volgens Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde gaat het vermoedelijk om hetzelfde paartje dat vorig jaar met succes een aantal jongen grootbracht. "De ervaring leert dat bontbekplevieren enorm trouw zijn aan hun broedplek, zeker als het succesvol is geweest."

Om vervelende situaties te voorkomen hebben lokale vrijwilligers van Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten borden geplaatst. Ook is een hoekje van het strand toegankelijk gelaten voor recreanten en voor mensen die over het strandje naar de slikken lopen om zee-aas te spitten. Eerder riep Jacobusse mensen al op om langs de dijken honden aan te lijnen nu het broedseizoen begonnen is.