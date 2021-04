Het International Short Film Festival Middelburg wordt dit jaar online gehouden vanwege de coronacrisis. Het evenement start donderdag en duurt tot en met zondag.

Het gaat om een beperkte editie van het festival, dat sinds 2019 bestaat. Er wordt samengewerkt met het onlineplatform Picl. Daar is een bescheiden selectie uit de inzendingen te zien. Uit elk van de in totaal zes categorieën is één film gekozen.

De geselecteerde films zijn Split-Up van Katja Jansen uit Haamstede (categorie: Zeeland), The Shut-in van Eric Lieu, Maxine Curva en Jira Udomsri (Animatie), Gehavend van Lisa Hukker en Chanou van Kalleveen (Documentaire wereldwijd), Chasing Stars van Laura Aldofredi (Kinderfilm wereldwijd), The Chair van Raffaele Salvaggiola (Fictie internationaal) en Played van Mark van Welzenis (Fictie nationaal).

Het streven is dat het festival volgend jaar weer in Cinema Middelburg plaatsvindt, zodat filmmakers, juryleden en publiek elkaar ook ontmoeten. Films kunnen worden ingezonden via isffm.com.