De politie heeft zondagavond in Nieuwerkerk een 23-jarige man uit Vogelwaarde opgepakt die in een gestolen auto reed. Een tweede verdachte is nog niet gevonden.

Bewoners van de Magnoliastraat meldden rond 23.00 uur dat twee mannen zich verdacht gedroegen bij een geparkeerde auto. Ze waren daarna weggereden in een grijze pick-up met Belgisch kenteken.

Even later kwam eenzelfde melding bij de politie binnen vanaf de Stoofheule. Daar troffen agenten de man uit Vogelwaarde aan.

De auto waarin de man reed, bleek in de nacht van vorige week woensdag op donderdag te zijn gestolen in België. De man had ook nog een celstraf van tien dagen open staan.