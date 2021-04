Een man en een vrouw zijn zondagochtend aangehouden op het Tolplein in Borssele omdat ze geprobeerd hadden om in te breken in een garagebox in Aardenburg.

De politie was het tweetal op het spoor gekomen nadat er een melding was binnengekomen dat er werd ingebroken in een garagebox aan de Schepenstraat in Aardenburg.

Het voertuig van de verdachten werd opgespoord. In samenwerking met de politie van Walcheren kon het voertuig waarin het tweetal reed worden gestopt op het Tolplein van de Westerscheldetunnel aan de kant van Borssele.