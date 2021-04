Een 25-jarige man is zaterdagavond aangehouden bij een inbraakpoging in Zuidzande. Een agent liep daarbij een hersenschudding op toen hij een kopstoot te verduren kreeg.

Agenten waren rond 19.30 uur afgekomen op een melding dat de man aan het inbreken zou zijn, of mogelijk een autospiegel aan het vernielen was op de Dorpsstraat in Zuidzande.

De agenten werden gelijk aangevallen door de verdachte toen ze aankwamen op de plaats delict. Bij de worsteling raakten beide agenten gewond. De agent die een kopstoot kreeg, moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. De andere agent liep kneuzingen op.

De verdachte kon met behulp van een dosis pepperspray alsnog worden aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.