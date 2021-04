Met een videoboodschap willen de dertien burgemeesters de Zeeuwse bevolking een hart onder de riem steken. Ze roepen de inwoners van Zeeland op nog even vol te houden in de strijd tegen het coronavirus.

De burgemeesters zeggen trots te zijn op "alle mensen die ons helpen deze periode door te komen". Ze beseffen echter ook dat er van iedereen veel geduld wordt gevraagd.

Ze wijzen erop dat het noodzakelijk is de maatregelen in acht te blijven nemen, om ervoor te zorgen dat er binnen afzienbare termijn weer een 'normaal' leven mogelijk is. "We zijn 1,5 meter van de eindstreep. Samen komen we er."