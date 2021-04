Een jong zeehondje is donderdagmiddag doodgebeten door twee honden bij Neeltje Jans. De dieren vlogen op de pup af en beten hem meerdere keren. De zeehond stierf aan zijn verwondingen.

De pup lag woensdagmiddag samen met andere zeehonden te rusten op een zandbank, bij de ingang van de vluchthaven. Twee honden die aan de aandacht van hun baasje ontsnapten waren, vlogen recht op de jonge zeehond af.

De honden en zeehond raakten in gevecht, waarbij ze elkaar flink beten. De eigenaar haalde de honden snel weg. De zwaargewonde pup vluchtte direct het water in. Het dier werd in de avond dood aangetroffen in de vluchthaven. Op zijn lichaam zaten meerdere bijtwonden.

De dode pup is voor onderzoek naar de diergeneeskundige faculteit in Utrecht gebracht. De Regionale Uitvoeringsdienst van de Provincie Zeeland heeft de zaak in behandeling.

Het gebeurt steeds vaker dat zeehonden worden aangevallen door honden, zegt Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren. "Ik zie het steeds vaker. Vandaag ook weer in Noordwijk. Daar werd een zeehond de zee in gejaagd door honden. Het komt ook doordat er tegenwoordig meer grijze zeehonden zijn. En die zijn niet bang om even uit te rusten op het strand."

Van der Hiele dringt er bij mensen op aan hun honden aan te lijnen. "Sommige honden hebben nu eenmaal een sterk jachtinstinct. Voor de honden zelf is het ook gevaarlijk. Zeehonden dragen soms ziektes en kunnen honden al spelend de zee mee innemen. Soms zo diep, dat de hond niet meer terug kan."