Twee mannen hebben donderdagochtend geprobeerd een overval te plegen op een woning aan de Johannes Vermeerweg in Axel. De politie is nog op zoek naar de verdachten.

De overvalpoging vond rond 10.45 uur plaats. De politie is met onder meer honden en een helikopter op zoek in de omgeving en ondervraagt omwonenden. Omdat de verdachten mogelijk gewapend zijn, dragen agenten kogelwerende vesten. De directe omgeving van de woning is afgezet.

Volgens de politie heeft één van de mannen "een donkere huidskleur." Hij droeg een trui van het merk Puma met capuchon, een blauw-wit mondkapje en een donkere hoody. De andere verdachte had een zwart trainingspak aan met een logo op de mouw. Hij droeg een blauw mondkapje en blauwe handschoenen.

Of de verdachten iets buit hebben gemaakt, is nog niet duidelijk.