Een binnenvaartschip is woensdagavond op de Westerschelde in de problemen geraakt. Het schip, genaamd Sownent, ligt donderdag nog vast in de Schaar van Valkenisse ter hoogte van Waarde. Het overige scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder.

Bergingsbedrijf Multraship is met drie sleepboten aanwezig, net als een boot van Rijkswaterstaat. Een deel van de lading (aarde) is inmiddels overgeslagen naar een ander schip.

De Sownent zal donderdag waarschijnlijk worden weggesleept naar de haven van Hansweert voor verder onderzoek, zo laat Leendert Muller van Multraship weten.