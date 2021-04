Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen breidt de afhaaluren voor de vestigingen in Axel, Hulst en Oostburg uit.

Vanwege de coronacrisis mogen bibliotheken de deuren nog altijd niet openen en dus geen lezers ontvangen. Een afhaalservice is daarom al eerder in het leven geroepen.

Leden van de bibliotheek kunnen thuis via de bibliotheeksite boeken en andere materialen uitzoeken en gratis reserveren uit de hele Zeeuwse collectie. Wanneer de reservering bij de aangegeven afhaallocatie klaarstaat, ontvangt de lener een e-mail.

In de filialen in Hulst, Axel en Oostburg kunnen nu ook op zaterdag gereserveerde boeken worden opgehaald. Dit kan van 10.00 tot 12.00 uur. Voor de tien andere, kleinere bibliotheekvestigingen in Zeeuws-Vlaanderen gelden doordeweeks verschillende ophaaltijden.