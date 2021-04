Nadia Blommaert (27) uit Middelburg mag zich Miss Beauty of Zeeland 2020/2021 noemen. Iris de Jonge (16) uit Driewegen is verkozen tot Miss Teen en Chanel Ebhulu (25) uit Goes tot Miss Intercontinental.

In totaal waren er tien finalisten. De drie winnende deelnemers stromen door naar de verkiezing tot Miss Beauty of the Netherlands.

De Zeeuwse voorverkiezingen zijn dit keer vanwege de coronamaatregelen anders verlopen dan normaal. Na de casting van de dames begin vorig jaar werden online challenges gehouden in plaats van face-to-face-oefendagen en shoots.

Ook de finale zondagavond werd over een heel andere boeg gegooid: dit jaar geen catwalk, maar videopresentaties. Twee weken geleden al werden de finalisten één voor één opgenomen. Van alle beelden is een show gemaakt die zondagavond via Facebook werd uitgezonden.