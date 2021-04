De Zeeuwse ziekenhuizen hoeven nog geen hart- en kankeroperaties uit te stellen vanwege het aantal COVID-19-patiënten. Maar het is wel alle hens aan dek, waarschuwen ZorgSaam en Adrz. In totaal liggen veertien mensen op de ic's, twee meer dan vorige week.

Het aantal mensen dat met Covid in de ziekenhuizen moet worden opgenomen stijgt. Een deel van de ziekenhuizen in Nederland moet nu hart- en kankeroperaties uitstellen. Tot nog toe verschoven ze vooral operaties die geen acuut gezondheidsgevaar vormen, zoals knie- en heupoperaties.

In de Zeeuwse ziekenhuizen is de situatie nog net houdbaar. Ook bij ZorgSaam en Adrz is sprake van een stijgend aantal coronapatiënten op de intensive cares. Maar ze hoeven nog geen acute operaties uit te stellen. Nog niet, want de situatie wordt wel steeds nijpender waarschuwen de ziekenhuizen.

In ziekenhuis Adrz in Goes liggen momenteel twintig patiënten met het coronavirus op de speciale afdeling en zeven coronapatienten op de ic. Bij ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen zijn er in totaal negentien patiënten met het coronavirus, waarvan zeven op de intensive care. In de twee Zeeuwse ziekenhuizen liggen momenteel in totaal 46 coronapatiënten, 12 meer dan een week geleden.

Aan verzoeken om patiënten uit andere provincies over te neme,n kunnen de Zeeuwse ziekenhuizen niet altijd voldoen. "Vaak kan dat niet, omdat er dan geen enkele ruimte meer zou zijn voor eigen patiënten die door verslechtering, een ongeval of een beroerte met spoed naar ic moeten", legt woordvoerder René Maas van ZorgSaam uit. Hij wijst erop dat ZorgSaam nu tien ic-bedden heeft; op zeven ervan liggen mensen met het coronavirus.

De crisisteams van de ziekenhuizen overleggen voortdurend over de situatie en bekijken of niet belangrijke operaties uitgesteld moeten worden. Ook wordt steeds bekeken of patiënten van elders nog opgevangen kunnen worden of dat die ruimte er niet meer is.