Een achttienjarige man uit Tholen is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij met vijf anderen betrapt werd in een loods. De vijf andere aanwezigen hebben een boete gekregen.

De politie had rond 4.00 uur een melding gekregen dat er mensen in de loods zouden zijn.

Bij een controle bleken er inderdaad zes jongeren in de leeftijd tussen de 17 en 21 jaar in de loods aanwezig te zijn. Ze hebben allemaal een boete gekregen wegens het overtreden van de avondklok.

De achttienjarige man weigerde te vertrekken uit de loods, waarop hij werd aangehouden.