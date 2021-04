Een wildstroper die is betrapt in natuurgebied Yerseke Moer, heeft donderdag zijn luchtdrukgeweer en auto moeten inleveren. Dat meldt milieudienst RUD Zeeland.

De verdachte is na een maandenlang stroperijonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket in beeld gekomen. Zijn wapen, een zogenoemde PCP-buks, is in beslag genomen. Met dergelijke geweren kunnen jagers over lange afstand meerdere kogels tegelijk nauwkeurig op hun doelwit afvuren.

De politie kon vrijdagmiddag niet zeggen of de man ook is aangehouden.