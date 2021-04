Een ruzie tussen twee automobilisten is donderdagavond in Sluiskil mogelijk uitgelopen op een schietpartij. De politie is op zoek naar een rode Fiat 500.

Het incident vond plaats rond 20.40 uur. De recherche heeft onderzoek gedaan op het Minister Lelyplein. De weg werd daar een poosje afgezet.

Volgens politiewoordvoerder Eric Passchier hebben waarschijnlijk twee automobilisten ruzie met elkaar gekregen, waarna er geschoten zou zijn. "We hebben meerdere getuigen gesproken, en dit lijkt nu het meest aannemelijk", zegt Passchier. Voor zover bekend, is niemand gewond geraakt.