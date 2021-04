De Havendagen Terneuzen die voor 24, 25 en 26 juni gepland stonden, gaan niet door. De veertigste editie wordt voor de tweede keer uitgesteld.

Het veelzijdige evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het programma bestaat uit onder meer een grote braderie, shows op het land en water, vaartochten en muziek van met name (volks)zangers uit Nederland en Vlaanderen.

De organisatie gaat ervan uit dat het evenement te vroeg in het jaar is gepland om door te kunnen gaan, maar is vastbesloten om volgend jaar wel een editie te organiseren.