Voor de testconcerten bij De Spot in Middelburg en 't Beest in Goes blijkt grote belangstelling te zijn. Donderdag konden vanaf 10.00 uur online tickets besteld worden.

De kaarten voor de testoptredens van Danny Vera, Spinvis en Blaudzun in De Spot in Middelburg waren donderdagochtend al binnen een minuut uitverkocht. Die optredens zijn op respectievelijk donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april.

Ook voor het concert van Lucky Fonz III in 't Beest op 24 april in Goes waren al snel geen tickets meer te krijgen.

Rond 14.00 uur had 't Beest alleen nog enkele kaarten beschikbaar voor Nancy Kleurenblind en de Zingende Roadie op 22 april en Roosbeef op 23 april. Voor alle optredens is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, maximaal 50 in De Spot en 66 in 't Beest.

De concerten zijn onderdeel van de landelijke test waaraan de twee Zeeuwse poppodia meedoen. Bezoekers moeten een negatieve coronatest overleggen.