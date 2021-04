De burgemeesters van Veere en Vlissingen vragen om erkenning van het leed dat Molukkers is aangedaan na hun komst in Nederland zeventig jaar geleden.

Veere en Vlissingen scharen zich hiermee achter de oproep van een grote groep collega-burgemeesters van plaatsen met een Molukse gemeenschap.

Bas van den Tillaar van Vlissingen en Rob van der Zwaag van Veere hebben de brief hierover ondertekend. Van den Tillaar deed dat na overleg met de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon. Harald Bergmann van Middelburg besluit dinsdag 13 april of hij de brief ondertekent.