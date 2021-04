De burgemeesters van Veere en Vlissingen hebben een brief ondertekend waarin elf gemeenten om erkenning vragen van het leed dat Molukkers is aangedaan. De Molukse voormalige KNIL-militairen kwamen zeventig jaar geleden naar Nederland, maar werden geïsoleerd in concentratiekampen.

Burgemeesters Bas van den Tillaar van Vlissingen en Rob van der Zwaag van Veere hebben de brief hierover ondertekend. Van den Tillaar deed dat na overleg met de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon. Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg besluit dinsdag 13 april of hij de brief ondertekent.

In de brief, die op 20 maart naar buiten kwam, stellen de burgemeesters dat het het nieuwe kabinet zou sieren "te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang destijds in Nederland onwaardig is geweest".

Ook willen de burgemeesters dat er meer aandacht komt voor de Molukse gemeenschap. "De erkenning van deze situatie heden is van groot belang, omdat de onvrede die wij als burgemeester hierover nog steeds aantreffen ertoe leidt dat velen binnen de Molukse gemeenschap ook nu nog moeilijk naar de toekomst kunnen kijken. Zeker bij de jongste generaties zal een dergelijk gebaar veel pijn weghalen."