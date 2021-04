De GGD Zeeland heeft 200 tot 250 afspraken voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor zorgmedewerkers moeten verzetten wegens een tijdelijke stop op het toedienen van het AstraZeneca-vaccin onder personen jonger dan zestig jaar. De reden voor de tijdelijke stop zijn mogelijke ernstige bijwerkingen.

Dit is het gevolg van het besluit van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om het vaccineren met dit middel tot en met 7 april stil te leggen bij mensen die in 1961 of later geboren zijn.

Drie weken geleden werden in Zeeland 1.837 afspraken verzet omdat toen ook gestopt werd met het vaccineren met AstraZeneca. Op 24 maart werd het vaccineren weer hervat.

Het wachten is nu op een nieuw oordeel van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Zij komen naar verwachting woensdag bijeen, waarna een nieuw advies volgt. Dat advies gaat Nederland zeer waarschijnlijk overnemen.