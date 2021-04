Een twintigjarige man uit het buitenland is maandagochtend overleden nadat hij op de Kreekweg in Kapelle met zijn bestelbus de sloot was ingereden.

Het ongeluk gebeurde rond 7.00 uur. De bestelbus reed door onbekende oorzaak van het talud af en belandde ondersteboven in de sloot. De bestuurder raakte daarbij bekneld.

Opgeroepen ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de man. Zijn verwondingen bleken zodanig ernstig dat er een traumahelikopter werd opgeroepen om hem naar het ziekenhuis te vervoeren. In het ziekenhuis overleed de man aan zijn verwondingen.

De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk, de Weg langs de Zeedijk was tijdelijk afgesloten.