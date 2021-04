Op de Kreekweg in het Zeeuwse Kapelle is maandagochtend een bestelbus in de sloot beland. De bestuurder raakte gewond bij het eenzijdige ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond 7.00 uur. De bestelbus raakte van de weg af en belandde ondersteboven in de sloot. Het slachtoffer raakte bekneld.

De persoon is door de ambulancedienst verzorgd en werd rond 8.00 uur door de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat de ernst van de verwondingen is.

De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. De Weg langs de Zeedijk was tijdelijk afgesloten.