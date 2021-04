Twee fietsers zijn zondagmiddag gewond geraakt toen ze werden aangereden door een quadrijder op de Hogezoom in Burgh-Haamstede.

De quadrijder reed rond 13.50 uur samen met twee andere quadbestuurders over de Hogezoom in Burgh-Haamstede. Daarbij kwam een van de quadrijders in botsing met twee fietsers. Hoe dat precies gebeurde, is onbekend. Bij de botsing belandde de quad in de sloot.

De twee fietsers raakte gewond en zijn door een ambulanceteam naar het ziekenhuis gebracht. De quadrijder bleef ongedeerd.

Het voertuig kon door de betrokkenen zelf weer uit de sloot worden gehaald. De fietsen raakten dermate beschadigd dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. De politie heeft verklaringen opgetekend van de betrokkenen.