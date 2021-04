De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een woning in de Scheldestraat in Vlissingen een vuurwapen onderschept. Drie verdachten zijn opgepakt.

De politie kreeg een tip over het wapen. De bewoner van het pand en twee bezoekers zijn gearresteerd.

Volgens de politie is er nog veel niet duidelijk. De politie verzoekt eventuele getuigen daarom om zich te melden.