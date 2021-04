De politie Middelburg heeft een zestienjarige jongen uit Middelburg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident dinsdag op de Topaasplaats.

De verdachte zou een negentienjarige vrouw uit Vlissingen met glas in het gezicht hebben geslagen. De vrouw raakte gewond in haar gezicht en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.



De zestienjarige verdachte ging er na het incident vandoor, maar heeft zich dezelfde avond op het politiebureau van Middelburg gemeld. De politie heeft de jongen vastgezet.

Kort na het incident werd ook een dertienjarige Middelburger aangehouden voor het busstation aan de Kanaalweg. Hij is na verhoor weer vrijgelaten. Zijn rol bij het incident wordt nog onderzocht.

Een getuige vertelde dinsdag al dat er verschillende mensen betrokken waren bij de vechtpartij.