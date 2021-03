Een 27-jarige hoofdverdachte uit Sluiskil is woensdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor grootschalige handel in harddrugs, wapens en het runnen van een hennepkwekerij. Het vonnis was conform de eis.

Een 24-jarige verdachte, eveneens uit Sluiskil, kreeg twaalf maanden cel waarvan drie voorwaardelijk opgelegd. Ook in zijn geval was het vonnis conform de eis.

De hoofdverdachte werd omschreven als een groothandelaar in drugs van wie dealers afnamen. Ook zou hij niet hebben geschroomd om opdrachten te geven om iemand te mishandelen. Daarnaast mocht zijn naam door niemand worden genoemd.

De groep dealers en koeriers die door de hoofdverdachte werd aangestuurd bestond uit ongeveer elf man. Zij waren afkomstig uit diverse plaatsen in de omgeving van Sluiskil en België. Daarnaast werd in een WhatsApp-groep alles en iedereen die Sluiskil binnenkwam, in de gaten gehouden.

De hoofdverdachte en zijn netwerk kwamen medio juni 2019 in beeld na een tip. De politie onderzocht een woning in Terneuzen en trof een grote hoeveelheid drugs, wapens en pillen aan. Eind mei 2020 volgde er een actiedag en werden er diverse invallen gedaan. In de ouderlijke woning van de hoofdverdachte werden telefoons gevonden.